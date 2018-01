Jack Johnson fará show em SP em abril Desembarca em abril no País a trilha sonora favorita de todo surfista, o cantor e compositor havaiano Jack Johnson. Maior sucesso do gênero dos últimos anos, Johnson fechou contrato para tocar na Arena Skol Anhembi, em São Paulo, no dia 7 de abril (uma segunda data no Rio está sendo agendada). A venda dos ingressos será anunciada em breve pelos promotores, Mondo Entretenimento e Dream Factory. Jack Johnson, assim como o novo namorado de Gisele Bündchen, Kelly Slater, vem do surfe profissional (são amigos de adolescência). Um acidente feio o obrigou a interromper a carreira no mar e ele então passou para as praias. Em 2002, alcançou o topo das paradas com um álbum cheio de baladas acústicas, Brushfire Fairytales. Folk e blues temperados com reggae e hip-hop. No ano passado, saiu o ultracool In Between Dreams, produzido por Mario Caldato. Poucas coisas foram mais tocadas nos últimos meses que sua ondulante balada Sitting, Waiting, Wishing. Johnson acaba de lançar, com amigos como Ben Harper, a trilha sonora Sing-A-Longs & Lullabies (Universal), para o filme Curious George, sobre personagem de H.A. Rey. No disco, coube até cover de We?re Going to be Friends, do White Stripes. Nascido em Oahu, no Havaí, Johnson faz 31 anos em maio e começou a tocar violão aos 14, dividido entre Metallica e Cat Stevens. Graduado em cinema pela Universidade de Santa Bárbara, dirigiu filmes de surfe, como Thicker Than Water, e, na música, tem influências de Nick Drake e Beatles, entre outros.