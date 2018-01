Jack Johnson anuncia shows no Brasil em março

Ativista ambiental e astro da surf music, o músico havaiano Jack Johnson desembarca no País em março para três apresentações de sua turnê From Here To Now To You, nome de seu mais recente trabalho, que foi lançado em setembro de 2013. Nesta nova passagem pelo Brasil, o cantor fará show no dia 13 no Rio de Janeiro (HSBC Arena, ingressos a partir de R$ 140 - www.livepass.com.br); dia 14 em São Paulo (Espaço das Américas, ingressos a partir de R$ 220 – www.livepass.com.br); e dia 15 em Florianópolis (Devassa On Stage, ingressos a partir de R$ 80 – www.blueticket.com.br).

Rio de Janeiro - 13 de março.

Ingressos: de R$ 140 a R$ 380 - vendas a partir de 3/2 - : www.livepass.com.br

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo - 14 de março.

Ingresso: de R$ 220 a R$ 380 - Vendas, a partir de 4/2 - www.livepass.com.br

Florianópolis - 15 de março.

Ingressos à venda: R$ 80 a R$ 140 - Vendas: www.blueticket.com.br