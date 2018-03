Jack e Meg White anunciam fim de banda The White Stripes

"O White Stripes anuncia que hoje, 2 de fevereiro de 2011, a banda terminou oficialmente e não fará mais gravações ou performances ao vivo", disse o comunicado publicado no site da banda ganhadora do Grammy.

O White Stripes, conhecido por suas músicas com influências do blues e do punk, era composto pelo compositor, guitarrista e vocalista Jack White e sua baterista e ex-mulher Meg White. A banda foi formada em 1997 em Detroit, nos EUA, e atingiu a fama com o álbum homônimo de 1999.

O terceiro álbum da dupla, "White Blood Cells", de 2001, se tornou um hit tanto entre fãs quanto críticos e colocou a banda alternativa como líder do ressurgimento do garage rock, junto a outras bandas famosas como o The Strokes.

O sucesso continuou ao longo da década com os discos "Get Behind Me Satan" e "Icky Thump, este último de 2007. Ao longo dos anos, no entanto, Jack White passou a se dedicar a projetos solo e como produtor, além de formar as bandas The Raconteurs e The Dead Weather.

"A razão (pela separação) não é de diferenças artísticas ou falta de vontade de continuar, nem problemas de saúde já que tanto Meg quanto Jack estão bem", diz o comunicado.

Ele acrescentou que a dupla espera que os fãs aceitem a decisão "como positiva, tomada por respeito à arte e à música que a banda criou".

(Reportagem de Christine Kearney)