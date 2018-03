Jack e Meg White anunciam fim da banda White Stripes

Jack e Meg White anunciaram nesta quarta-feira, 2, o fim da banda White Stripes. O comunicado é impreciso quanto aos motivos que levaram ao fim das atividades. "É por uma série de fatores, mas principalmente para manter o que a banda já deixou de bonito e especial", diz o comunicado.

A dupla agradece aos fãs os mais de 13 anos de estrada e nega ter havido desentendimentos de ordem artística.

"The White Stripes não pertence mais a Meg e Jack. The White Stripes pertence a você agora e você pode fazer com isso o que quiser. A beleza da arte e da música é que pode ser perdida para sempre se as pessoas assim quiserem. Obrigado por compartilhar esta experiência. Seu envolvimento nunca será perdidos para nós. Estamos verdadeiramente agradecidos".

A banda teve idas e vindas desde o anúncio do primeiro hiato, em 2005. O último álbum foi Icky Thump, de 2007. Ao todo, são seis discos gravados em estúdio: The White Stripes (1999), De Stijl (2000), White Blood Cells (2001), Elephant (2003) e Get Behind Me Satan (2005).

Em 2009, chegaram a anunciar um novo álbum, mas o lançamento não aconteceu. O comunicado informa que qualquer material gravado, ao vivo ou em estúdio, poderá ser lançado pela gravadora Third Man Record.

Jack White ainda comanda as bandas The Raconteurs e The Dead Weather.