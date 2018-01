Já perdoei Michael Jackson, diz co-autor de 'This is It'

O compositor canadense Paul Anka disse ter ficado "desconcertado" quando o site do cantor Michael Jackson lançou This is It como uma música inédita do Rei do Pop, embora, em entrevista a um jornal chileno, tenha dito que perdoou o artista americano pelo furto da canção.

Veja também:

Ingressos para filme de Michael Jackson se esgotam nos EUA

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TERRITÓRIO ELDORADO: 'This Is It' por Michael Jackson

'This is it': O trailer do novo filme de Michael Jackson

TV mostra vídeo dos últimos ensaios

"Isso foi na manhã de segunda-feira", disse Anka sobre seu desconforto à edição deste domingo, 18, do La Tercera. À publicação, o compositor de sucessos como My Way afirmou que ele e Michael gravaram uma versão um pouco diferente da música recém-lançada em 1983. "O que Michael Jackson fez não foi legal, mas já o perdoei", declarou o canadense, de 68 anos.

Anka revelou que "ninguém o avisou que a música seria lançada". "Eu a ouvi e ela me soou como a canção na qual trabalhei com Michael". Segundo o músico, em 1983 ele convidou o cantor americano para o álbum de duetos Walk a Fine Line. Para o trabalho, a dupla compôs I Never Heard, que tem a mesma melodia e quase a mesma letra de This is It.

Na época, Michael não gostou da gravação e se recusou a lançá-la oficialmente. Dias depois, mandou um assessor pegar a fitas originais. "Ele não gostou de como a música soava", disse o compositor. "Mas o que mais me doeu foi que ele pegou as gravações sem minha permissão", revelou.

"Quando me dei conta, telefonei e pedi que devolvesse o material. Disse que aquilo era ilegal, que ele poderia ser processado. Não quero falar de inimizades. Quero ficar com a sensação de que foi um erro. Não foi legal o que ele fez, mas já o perdoei e está tudo acertado", afirmou.

Alguns anos depois, Michael devolveu as fitas. "Ele já era um homem mais adulto, com uma aparência diferente. Pediu desculpas e não houve mais problemas. Mas deve ter ficado com alguma cópia", disse Anka ao jornal chileno.

Na opinião do compositor, os culpados da confusão envolvendo a música This is It são outros: a gravadora e os administradores do patrimônio do Rei do Pop, que tiraram o nome de Anka dos créditos da composição.

"Quando esclareci a história, liguei para eles para perguntar o que tinha acontecido. Aí, solucionamos tudo. Agora ficarei com 50% dos royalties. Eles também souberam se desculpar", concluiu músico, que nos anos 1990 vendeu a versão original de This is It à cantora porto-riquenha Safire.