Izzy Stradlin participa de show do Guns n´Roses os EUA O vocalista do Guns n´Roses, Axl Rose, deu um presente adiantado de Natal aos fãs no domingo ao chamar o ex-companheiro de banda Izzy Stradlin ao palco para participar de cinco músicas, no show do grupo em Los Angeles. Stradlin, que deixou o Guns n´Roses em novembro de 1991 e que desde então tem levado uma vida reservada, parecia um dos "irmãos cara-de-pau", de terno, chapéu e óculos escuros. Ele tocou guitarra nas canções Think About You, Used to Love Her, Patience e Nightrain, e ainda voltou para a apresentação final, Paradise City. Não é a primeira vez este ano que Stradlin faz uma aparição surpresa num show do Guns. Mas ele ficou mais de dez anos sem tocar com a banda antes disso. Os outros ex-integrantes da banda - o guitarrista Slash, o baixista Duff McKagan e o baterista Matt Sorum (que substituiu o dispensado em Steven Adler em 1990) - saíram do grupo em meados da década de 1990, depois de desistir de esperar pela gravação de um novo disco depois do álbum duplo Use Your Illusion, de 1991. Em 2003, eles criaram sua própria banda, o Velvet Revolver. Stradlin começou a se afastar de Axl Rose, seu velho amigo de Indiana, durante a gravação de Use Your Illusions. Ele escreveu e foi co-autor de várias músicas, como You Could Be Mine e Don´t Cry. O show de domingo, no Gibson Amphitheatre, perto de Hollywood, foi o primeiro de uma série de três no mesmo local. A apresentação final, na quarta-feira, também marcará o fim de uma turnê de dois meses de Rose e seus companheiros desconhecidos de Guns na América do Norte. Em seguida, o vocalista deve se dedicar a conseguir lançar o esperado Chinese Democracy até o início de março.