Ivete Sangalo se apresenta no Madison Square Garden, em Nova York

SÃO PAULO- Com 23 minutos de atraso, a cantora Ivete Sangalo subiu neste sábado, 4, no palco do Madison Square Garden, uma das mais importantes casas de show Nova York, para gravar um DVD, no marco do lançamento de sua carreira internacional.

"Ivete é um monstro no palco. É uma coisa incrível, alucinante. Para mim é uma grande honra estar ao lado dela", disse Juanes Torres, que cantou uma música em espanhol com a artista.

A apresentação teve ainda participação especial de Nelly Furtado, como quem Ivete divide a composição da música "Where it Begins", e da dupla porto-riquenha Wisin & Yandel.

Antes de empolgar a plateia com a canção Dalila, Ivete se dirigiu aos fãs: "Estou sentindo o mesmo que vocês. Só quero que vocês sintam orgulho de mim. E depois desse show, vocês sentirão. Toda vez que eu viajo pelo mundo, eu levo o Brasil comigo. Brazil, USA, all the world is here today", disse ela, segundo o portal Terra, que acompanhou o show. Em seguida, a cantora falou em espanhol para a plateia.

Ivete ainda cantou uma canção de Michael Jackson e uma de Lionel Richie. O show também teve participação do brasileiro Seu Jorge.