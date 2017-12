Ivete Sangalo faz show no Maracanã neste sábado O estádio do Maracanã está parcialmente vazio minutos antes do horário marcado para o início do show de Ivete Sangalo, mas filas imensas cercam o lado de fora do estádio e os ingressos continuam sendo vendidos nas bilheterias e por cambistas que trabalham livremente. Ivete Sangalo é a primeira artista brasileira que se apresenta sozinha no Maracanã, onde já fizeram shows os Rolling Stones, Paul McCartney, Madonna, Michael Jackson e os Menudos. Até agora, a Qualy, responsável pela produção, não informou quantos ingressos foram vendidos, mas a polícia militar calcula que cerca de 60 mil pessoas já estão dentro do Maracanã que tem capacidade para 120 mil pessoas. A previsão é que o início do espetáculo, que vai virar DVD, CD e um especial do canal a cabo Multishow, Multishow ao Vivo - Ivete Sangalo no Maracanã, comece depois das nove horas. Convidados especiais vão dividir o palco com Ivete, como MC Buchecha, Alejandro Sanz, Saulo Fernandes (da Banda EVA), Durval Lelys (do Asa de Águia), e Samuel Rosa, líder do Skank. Ao todo, Ivete vai cantar 27 músicas, acompanhada de sua banda, formada por Juninho Costa (guitarra), Gigi (baixo), Toninho Batera (bateria), Radamés Venâncio (teclado), Gilberto (trompete), Ferreirinha (trombone), Letieres Leite (sax e flauta), Fabio O´brien, Marcio Brasil e Cara de Cobra (percussão), Patrícia Sampaio, Danilo Souza e Luis Bahiense (backing vocal).