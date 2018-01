Ivete Sangalo, em turnê européia, se apresenta em Madri Com a música Eva, Ivete Sangalo abriu seu show, na última terça-feira, no pátio do Centro Cultural Conde Duque, em Madri, na Espanha. Todos os ingressos foram vendidos e o público era formado, em sua maioria, por brasileiros - várias pessoas vestiam camisas da seleção brasileira, mesmo após a decepção com a Copa do Mundo. A cantora, que é neta de espanhol, disse ter ficado "muito feliz" com o sucesso da turnê na Espanha, e cumpriu a promessa feita durante uma entrevista coletiva de apresentar um show com muito ritmo e muito candomblé. "É uma expectativa muito grande para um artista brasileiro se apresentar fora de seu país em um show com a ´casa cheia´", afirmou a cantora, cujo show teve todos os ingressos vendidos. Ivete expressou seu desejo de traduzir com sua música a alegria e a força do Brasil, e agradeceu à comunidade brasileira na Espanha pela "divulgação" do seu trabalho. A cantora chegou na Espanha após uma turnê de sucesso pela Europa, que incluiu apresentações na Alemanha, França e Itália, e continuará no país para o Festival Grec de Barcelona, nesta quarta-feira. Ivete nasceu no interior da Bahia e cresceu em meio a uma família de músicos. Começou a cantar com a banda Eva até inicar carreira solo, em 1999. Em 2002, compôs a música Festa, que foi eleita o hino da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2002, na Coréia e Japão. "Não fizemos uma música especificamente para a Copa, mas a transformaram", disse a cantora, orgulhosa.