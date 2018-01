Ivete Sangalo deixa a maternidade em Salvador

A cantora Ivete Sangalo, que deu à luz um menino, recebeu alta médica por volta das 15h30 de segunda-feira e deixou o Hospital Português, em Salvador, na Bahia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ivete deixou a maternidade com o filho Marcelo no colo e acompanhada do namorado Daniel Cady.

O bebê nasceu com 3.06 quilos, em uma operação cesariana.

Antes de ir para o hospital a própria cantora avisou aos fãs no seu Twitter. "Crianças, agora vou parar de twitar porque acho que chegou a hora de ter meu baby. Obrigada pelo carinho de todos. Um bju enorme!", escreveu ela no microblog por volta das 18h. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Português, a cantora baiana chegou à maternidade acompanhada do namorado, o estudante Daniel Cady, além de duas irmãs e sobrinhos e sobrinhas.

A musa do axé revelou a gravidez em abril, durante participação em um show do cantor italiano Andrea Bocelli. Ivete já tentara engravidar antes. Em outubro do ano passado, ela anunciou em seu blog ter perdido a gravidez após seis semanas. A foto que ilustra essa reportagem é de Romildo de Jesus.