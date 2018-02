Ivete Sangalo canta no Madison Square Garden em NY no sábado

Juanes e Diego Torres não pensaram duas vezes quando Ivete Sangalo os convidou para cantar com ela no Madison Square Garden neste sábado (4), uma das mais importantes casas de show de Nova York.

Trata-se de um reflexo da repercussão que o show da cantora está tendo no lançamento de sua carreira internacional. "Ivete é um monstro no palco. É uma coisa incrível, alucinante. Para mim é uma grande honra estar ao lado dela", disse Juanes à AP.

A apresentação terá ainda uma participação especial de Nelly Furtado, como quem Ivete divide a composição da música "Where it Begins", e a dupla porto-riquenha Wisin & Yandel.

Ivete prometeu um show com toda a energia que a caracteriza, do que resultará um CD e DVD ao vivo com seis canções inéditas, além de um especial que será exibido no Brasil pelo canal Multishow no dia 5 de dezembro. "Estou muito orgulhosa de estar aqui para oferecer um espetáculo no Madison Square Garden", disse Ivete, em inglês, durante a coletiva de imprensa. No encontro, sem tradutores, a cantora também falou em português, espanhol e até um pouco de francês, além de divertir os jornalistas presentes.

Ivete prometeu cantar uma canção de Michael Jackson e uma de Lionel Richie, sem revelar quais seriam. O show, que está com os ingressos esgotados, também terá uma participação do brasileiro Seu Jorge.