Ivete e NX Zero são os grandes vencedores do Prêmio Multishow

A cantora Ivete Sangalo e o grupo NX Zero foram os grandes vencedores da noite de terça-feira, 1, do Prêmio Multishow de Música Brasileira 2008. A baiana faturou os troféus de Melhor Cantora e Melhor DVD com Multishow Ao Vivo - Ivete no Maracanã, enquanto o NX Zero ganhou o prêmio de Melhor Grupo e Di Ferrero, vocalista da banda, o de Melhor Cantor. Veja também: Galeria com fotos do Prêmio Multishow Ivete Sangalo recebendo o prêmio de Melhor Cantora. Foto: Marcos D'Paula/AE. A cerimônia foi comandada pelo ator Lázaro Ramos e premiou artistas em dez categorias que foram escolhidos pelo público - foram mais de 900 mil votos pela internet e pelo celular. O nome do grande homenageado da noite, o cantor Lulu Santos, só foi conhecido no palco. Bandas como Skank, Gabriel O Pensador, Jota Quest, entre outros, tocaram músicas do carioca em sua homenagem. Grupo NX Zero recebeu o troféu de Melhor Grupo. Foto: Marcos D'Paula/AE. Confira abaixo a lista completa dos vencedores do prêmio: Melhor Clipe - Charlie Brown Jr - Pontes Indestrutíveis Melhor Show - Ana Carolina - Dois Quartos Melhor DVD - Multishow Ao Vivo - Ivete no Maracanã Melhor CD - Maria Rita - Samba Meu Revelação - Strike Melhor Grupo - NxZero Melhor Música - Vanessa da Mata - Boa Sorte/Good Luck Melhor Instrumentista - Radamés Venâncio (Ivete Sangalo) Melhor Cantor - Di Ferrero (NxZero) Melhor Cantora - Ivete Sangalo Homenageado - Lulu Santos