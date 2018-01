Ivan Lins se apresenta em festival na República Dominicana O músico brasileiro Ivan Lins vai participar do "grande encontro musical ibero-americano", em Puerto Plata, na República Dominicana, nos dias 20 e 21 de outubro. O Ministério do Turismo dominicano informou, através de um comunicado de imprensa, que outras atrações serão as cantoras Filipa Pais, de Portugal, a dominicana Patricia Pereyra e a espanhola María Cols. Lins cantará dia 21, na cidade turística de Sosúa. O festival faz parte das atividades para relançar a costa norte dominicana como um destino turístico.