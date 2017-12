<i>Stabat Mater</i> encerra temporada sinfônica do Municipal O maestro José Maria Florêncio chega nesta quinta-feira ao fim de seu primeiro ano à frente da Sinfônica Municipal. Em concerto de gala, que marca o encerramento da temporada sinfônica do Teatro Municipal, ele rege o Stabat Mater, de Dvorak, com repetições no sábado à tarde e no domingo de manhã. Florêncio foi indicado para o posto de regente titular da orquestra profissional do teatro no início deste ano pelo diretor artístico Jamil Maluf. Comandou o grupo em uma temporada já planejada e agora, no fim do ano, pode trabalhar mais proximamente com a orquestra em concertos extras programados por conta do adiamento do início das obras de restauro do palco e da fachada do Municipal. A expectativa é grande para a temporada do ano que vem, em cuja confecção o maestro Florêncio colaborou com Jamil Maluf. Será o momento de ver concretizadas as suas idéias para a orquestra. O anúncio deve ocorrer na próxima semana. Enquanto isso, os últimos concertos do ano nos colocarão em contato com sua visão de uma das obras mais impactantes do repertório coral sinfônico. Um dos maiores sucessos da carreira de Dvorak, o Stabat Mater está repleto de dor: a inspiração para escrever a obra veio da morte da primeira filha do compositor, em 1875; e ela foi concluída no fim de 1876, após a morte de sua outra filha e de seu único filho. Além do coro (aqui, o Coral Lírico Municipal, regido por Mário Zaccaro), a obra exige a participação de um quarteto solista, que alterna com o coro a interpretação do texto inspirado nas escrituras religiosas. E promete a escolha de vozes feita pelo Teatro Municipal, que recrutou alguns de nossos principais solistas: a soprano Laura de Souza, a meio-soprano Denise de Freitas, o tenor Fernando Portari e o baixo José Gallisa. Orquestra Sinfônica Municipal e Coral Lírico. Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/n.º, 3222-8698. Hoje, 20h30; sáb., 16 h; dom., 11 h. R$ 10 a R$ 15