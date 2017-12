<i>Sgt Pepper´s</i>, dos Beatles, ganha nova versão da BBC As bandas britânicas Oasis, The Killers e Razorlight deverão regravar músicas do álbum dos Beatles Sgt Pepper´s Lonely Hearts Club Band para marcar os 40 anos deste lançamento. James Morrison, The Fratellis, Travis e Kaiser Chiefs estão entre os outros artistas que participam das sessões especiais de gravação para a Rádio 2 da BBC. Os engenheiros de som encarregados das sessões originais de 1967 vão usar o mesmo equipamento para as novas versões. As faixas serão veiculados na Rádio 2 em 2 de junho, um dia após o aniversário do lançamento de Sgt Pepper´s Lonely Hearts Club Band. O álbum original foi lançado no dia 1.º de junho de 1967 e é hoje visto como um dos melhores e mais influentes da história do rock. No ano passado, a obra foi escolhida em uma enquete da Rádio 2 como a melhor da música pop britânica de todos os tempos. Evento único O engenheiro de som Geoff Emerick estará encarregado de gravar as bandas modernas, usando o equipamento original que empregou há 40 anos para os Beatles. A Rádio 2 está comemorando seus 40 anos este ano, e o programa fará parte da temporada de músicas da década de 60 da emissora. "Este será não apenas um evento único, mas um momento musical muito especial", disse o diretor da Rádio 2. "A variedade e a qualidade dos artistas envolvidos garante que esta será uma homenagem apropriada para um dos maiores álbuns de todos os tempos."