ISA TKM, ícone teen, volta com show em várias capitais

Começa nesta quarta-feira, 24, a venda de ingressos para o show de São Paulo do grupo ISA TKM, fenômeno teen que volta ao Brasil depois de uma rápida passagem por São Paulo e Rio no ano passado. O show "Ven a Bailar" desta vez será apresentado também em Belo Horizonte e Curitiba.

O grupo foi criado a partir do elenco da telenovela para adolescentes "ISA Te Quiero Mucho", gravada na Venezuela e exibida na Band e na Nickelodeon, que produz a novela que mistura romance, humor e música junto com a Sony Entertainment Television.

No centro da trama está Isabela Pasquali, uma menina de 14 anos cuja família é dona de uma pizzaria, e que é apaixonada pelo menino mais bonito do colégio, Alex Ruiz, também músico de uma banda de rock, e é amigo de seu irmão Marquinhos. Ela e sua grande amiga Linda Luna aprontam para chamar a atenção de Ruiz, que é apaixonado por outra garota.

O primeiro show será no dia 25, no Via Funchal, em São Paulo. O ingresso dá direito a um "MusicTicket+", um cartão para download de cinco músicas no site www.musicticketplus.com.br.

Serviço

Data: 25 de abril 2010. Horário:18h. Abertura da casa: 16h. Local: Rua Funchal, 65 - Vila Olimpia http://www.viafunchal.com.br/. Horário da bilheteria: das 12h às 22h (de segunda à domingo) .

Capacidade: 3.075 lugares. Duração: até 120 min. Classificação Etária: livre. Estacionamento na porta: R$ 25,00 c/manobrista (NETPARK). Estacionamento VIP (dentro da Via Funchal - vagas limitadas) - R$ 30,00 (vendido nas bilheterias e pelo site). Acesso Deficientes

Preços:

Platéia VIP:R$ 350,00

Platéia Premium: R$ 300,00

Platéia 1: R$ 250,00

Platéia 2: R$ 150,00

Mezanino Central: R$ 250,00

Mezanino Lateral: R$ 250,00

Camarote: R$ 350,00

Cartões de Crédito: Visa, Mastercard e Diners

Cartões de Débito: Visa Electron (somente na bilheteria).

Meia entrada para estudante será vendida na bilheteria da casa.

Informações e Venda online.

http://www.viafunchal.com.br/

(11) 2144-5444 (Call Center)

Pontos de vendas:

Newness (Livros e Revistas) - Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall (Alphaville-Santana do Parnaíba) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners e Visa). Taxa de Conveniência: 18%

Fujji Turismo - Rua Tapajós, 33C - Guarulhos - SP (Paralela com Av. Paulo Faccini) - Somente Cartões de Crédito (Mastercard, Diners e Visa). Taxa de Conveniência: 18%