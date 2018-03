Iron Maiden se apresenta neste domingo em São Paulo

Depois de livros e festas temáticas, chegou a vez de o Iron Maiden celebrar os anos 80. O que significa muito para os fãs: naquela década, o grupo se estabeleceu como o principal nome do heavy metal. De quando os integrantes usavam calças de elanca, ‘Powerslave’, ‘The Trooper’ , ‘Phantom of the Opera’ e ‘Run to the Hills’ estão entre suas melhores crias e têm garantido o êxito da turnê ‘Somewhere Back in Time’ - os ingressos para a pista premium, por exemplo, a R$ 350, estão esgotados.

O show não é muito diferente do que passou por aqui no ano passado, mas é melhor: desta vez, conta com o cenário completo, o mesmo da tour europeia. Também é o maior giro que o Maiden já fez no país. Além de São Paulo, ele toca no Rio, Manaus, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Na capital paulistana, o grupo se apresenta neste domingo, 15, a partir das 20 horas no Autódromo de Interlagos.

A turnê europeia, dos clássicos da época de ouro do grupo, carregou toneladas a mais de equipamentos. Fogos, pirotecnia, bombas e um Eddie - o mascote gigante do grupo - extra ganharão os palcos de São Paulo e Rio.

Além disso, o grupo quer fazer a première mundial do documentário Iron Maiden: Flight 666 no Rio, um dia antes da apresentação na Praça da Apoteose. O longa mostra, justamente, a última passagem da trupe pela América do Sul e Austrália, em 2008, quando Bruce também fazia o papel de comandante da aeronave batizada de Ed Force One. No documentário, que já tem sua prévia na internet, será possível acompanhar a intimidade do grupo e passagens como a partida de futebol seguida por churrasco que Steve Harris e seus amigos fizeram em São Paulo.

Autódromo de Interlagos Portão 8. Av. Senador Teotônio Vilela, 261, 5666-8822. Dom. (15), 20h. R$ 140.