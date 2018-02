Iron Maiden renova contrato com gravadora EMI LONDRES (Billboard) - A veterana banda de heavy metal Iron Maiden assinou um contrato internacional de gravação com a gravadora EMI, com a qual já trabalha há anos, dando a ela uma participação na receita dos turnês, produtos e patrocínios da banda. Acordos integrados desse tipo estão se tornando mais comuns, na medida em que as gravadoras enfrentam problemas em função da queda nas vendas de discos e precisam buscar receitas adicionais. O acordo não cobre os Estados Unidos, onde o Iron Maiden tem contrato com a Sanctuary. Não foram revelados os detalhes financeiros do contrato. O Iron Maiden e a EMI têm um relacionamento que já dura 28 anos, durante os quais a banda já vendeu cerca de 70 milhões de discos, segundo a gravadora, e encabeçou as paradas de álbuns britânicas em três ocasiões. O 14o álbum da banda e o mais recente, "A Matter of Life and Death", ocuparam o primeiro lugar na parada dos Top 100 Álbuns na Europa da Billboard no ano passado, assim que foram lançados. A turnê mundial "Somewhere Back in Time" do Iron Maiden vai começar em 1o de fevereiro em Mumbai, Índia. Ela vai incluir shows em Los Angeles em 9 de fevereiro e Nova Jersey em 14 de março.