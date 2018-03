Iron Maiden leva 40 mil pessoas a show no Palmeiras

Os metaleiros do Iron Maiden levaram ontem 40 mil pessoas ao Estádio do Palmeiras, na Barra Funda, Zona Oeste da Capital. Segundo a organização do show, não foram registradas ocorrências graves. Teste seus conhecimentos sobre o Iron Maiden A banda entrou no palco às 20h10, depois de uma chuva torrencial que cobriu o estádio e encerrou a apresentação às 22h, com um bis de três músicas (Moonchild, Clairvoyant e Hallowed Be Thy Name). O público curtiu os grandes clássicos do grupo, desde o primeiro álbum até Fear Of The Dark, de 1992. A turnê comemora o lançamento do DVD Live After Death e teve canções como Aces High e The Rime of the Ancient Mariner, todas músicas dos anos 1980. O vocalista Bruce Dickinson prometeu voltar em menos de um ano com o palco completo, com os efeitos pirotécnicos e outros efeitos especiais que ficaram de fora desta apresentação. Donzela de Ferro Acordes iniciais da música Aces High anunciaram que a Donzela de Ferro havia entrado em cena. Os fãs de várias idades e de diversas regiões do País, que lotaram o Parque Antártica, entraram em êxtase e cantaram em coro com o Iron Maiden. Os integrantes, todos na casa dos 50 anos de idade, demonstraram entusiasmo juvenil e presentearam o público com uma sucessão de clássicos. Bruce Dickinson movimentava-se incessantemente no palco - deslizava, após uma chuva que durou 15 minutos e só molhou o palco até que ele entrasse em cena. Para o vocalista, há um caso de amor com o País desde o Rock In Rio, em 1985. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi quando tocou Fear of The Dark, a única composição que não pertence ao repertório dos anos 80. Durante a música que leva o nome da banda, outro esperado momento: a entrada do mascote Eddie, caracterizado como um Robocop, como na capa do álbum Somewhere in Time. Pouco menos de duas horas de palco e a banda se despediu com Hallowed Be Thy Name e mostrou que a Donzela de Ferro não está nada enferrujada.