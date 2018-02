Irmãos Hanson se apresentam no Brasil em novembro deste ano

SÃO PAULO - O trio de irmãos Isaac, Taylor e Zac Hanson deve se apresentar no Brasil neste ano, segundo informação colocada no site oficial da banda. Os dois shows, marcados para o dia 4 e 6 de novembro, acontecem em Porto Alegre (no Bar Opinião) e em São Paulo (no Citibank Hall).

Depois do sucesso alcançado com o hit MMMBop, o grupo criou o selo 3CG Records, com o qual lançaram o álbum Underneath. A turnê Shout It Out deve passar ainda por mais dois países da América do Sul: Argentina, dia 9 de novembro, e Chile, dia 11.