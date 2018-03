Irmão de Madonna qualifica estrela de 'tirânica e ridícula'

Christopher Ciccone, irmão da cantora Madonna, afirma que a estrela pop "é tirânica e ridícula, uma rainha malvada sem qualquer empatia", em entrevista exclusiva publicada nesta quinta-feira, 20, pela revista gay italiana Babilônia. Veja também: Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A. Ritchie recusa R$ 73 mi oferecidos por Madonna pelo divórcio Gwyneth Paltrow ajuda Madonna a superar separação 'Guy Ritchie disse que eu pareço uma vovó', afirma Madonna Especial: A controversa Madonna Na entrevista, Ciccone, autor do livro Life with my Sister Madonna (A vida com minha irmã Madonna, em tradução livre), faz um retrato da chamada "rainha do pop", a quem acusa de ter se tornado "desumana". Madonna perdeu "uma parte de sua intimidade, de sua humanidade, de sua alma", assegura Ciccone, que acredita que a irmã "quer hoje ser reconhecida como artista, mas, como se leva muito a sério, se torna ridícula". Ciccone afirma que Madonna foi quem mudou o relacionamento de ambos, ao tornar público seu homossexualismo nos anos 1990 sem ter pedido permissão. O relacionamento de ambos piorou, afirmou Ciccone, após Madonna se casar, em 2000, com o cineasta britânico Guy Ritchie, a quem o irmão da estrela chama de "homófobo" e de quem a cantora se separou recentemente.