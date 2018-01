Irmão de Bell Marques garante continuação do Chiclete com Banana

Se foi por meio de um vídeo no site You Tube que o cantor Bell Marques anunciou, no último dia 10, que deixaria a banda Chiclete com Banana após o carnaval de 2014, foi também com um vídeo que um dos músicos e sócio da banda, Wado Marques, irmão de Bell, garantiu que o Chiclete segue existindo após a saída do líder.

Em pouco menos de cinco minutos da declaração, postada hoje (terça-feira), Wado afirma que o grupo "cumprirá todos os contratos até o carnaval" e que, após a folia, "com a saída de Bell, haverá mudanças, mas sem caráter de substituição, mas de integração, que serão anunciadas em breve".

"Vamos continuar com a essência do Chiclete, contando com a mesma estrutura e organização, para que possamos continuar fazendo festas inesquecíveis", diz o músico, que termina a declaração dizendo "vida que segue".

Apesar de, no vídeo, Wado desejar "toda a sorte do mundo" ao irmão, que parte em carreira solo, ele não esconde certa mágoa do cantor pela decisão. "Falar de tristeza, perda, separação e desencontro é muito difícil para nós, que trilhamos sempre pelas trilhas da alegria", relata. "Gostaríamos que fosse tudo diferente - e acho que fizemos tudo para que diferente fosse. Mas, infelizmente, os motivos que levaram Bell a tomar a decisão de deixar a banda devem ter sido muito importantes para ele."