Irlandeses atiram copos no Guns N' Roses, após atraso de show

Segundo os organizadores do show, a MCD e a O2 Arena, apesar de todos os esforços para conseguir trazer a banda ao palco no horário certo, na noite de quarta-feira, eles só chegaram quase 90 minutos depois do grupo que abriu o show.

Durante a segunda música, o cantor Axl Rose pediu às pessoas do público que estavam jogando copos de plástico, "contendo substâncias desconhecidas", que parassem, senão deixaria o palco, disseram o MCD e o O2 em comunicado divulgado conjuntamente.

"Apesar dos repetidos pedidos, e depois de tentarem se apresentar por 22 minutos, as pessoas continuaram a jogar substâncias desconhecidas deixando os artistas sem escolha, a não ser deixar o palco", disseram os organizadores.

O produtor da MCD Denis Desmond chegou a pedir que o público parasse de jogar os copos.

Depois de passar 30 minutos discutindo nos bastidores, os Guns N' Roses voltaram para se apresentar por cerca de 90 minutos, mas parte do público, confuso, já havia deixado o show.

Os organizadores reconheceram que Rose, o único membro original da banda formada em 1985, tinha um "longo histórico de atrasos no palco", citando o Reading Festival na Grã-Bretanha, na semana passada, como exemplo.

Mas acrescentaram: "Nenhum artista deveria ser alvo de objetos e substâncias desconhecidas atirados contra ele."

O MCD e o O2 pediram desculpas por qualquer inconveniência causada pelo atraso do show.