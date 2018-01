Invalidadas mil entradas para show de Barbra Streisand Os organizadores da turnê norte-americana da cantora Barbra Streisand anunciaram nesta quarta-feira o cancelamento de mil entradas para seus shows após a descoberta de que foram compradas na internet com dados de cartões de crédito roubados. As entradas invalidadas foram adquiridas através do site da Ticketmaster, e, posteriormente, foram revendidas em uma página de leilões pela internet. Sean Moriarty, presidente da Ticketmaster, disse em um comunicado que comprar ingressos com dados de cartões roubados é uma "grave violação da lei" e que a empresa ajudará às autoridades a "identificar e localizar os autores da fraude". Além disso, os organizadores da turnê, a primeira da cantora desde 1994, asseguraram que impedirão a entrada nos shows das pessoas que apresentarem entradas compradas ilegalmente. A turnê de Streisand, que ganhou dois Oscar e 10 Grammy, começará em 4 de outubro na Filadélfia. Ao todo, serão 19 shows em diversas cidades dos EUA.