Intruso tentou assassinar Paul McCartney, diz imprensa Um homem entrou de carro nos campos da mansão do ex-Beatle Paul McCartney na Inglaterra para tratar de assassinar o músico britânico, segundo informou nesta segunda, 2, a imprensa local. De acordo com os jornais dominicais ingleses News of the World e Sunday Mirror, o intruso conseguiu chegar à propriedade de McCartney no condado de Sussex na sexta-feira passada, gritando "Devo chegar a ele, devo chegar a ele". Segundo as notícias, o homem, cuja identidade não foi divulgada, dirigia seu carro a toda a velocidade até passar a barreira de segurança da mansão do músico. Os guardas do cantor, que temiam uma tentativa de assassinato, interceptaram o intruso, mas o homem conseguiu chegar até os jardins da casa, antes de bater contra uma árvore no jardim, a metros do imóvel.