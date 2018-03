Internautas vão escolher parceiro de Will.i.am em Salvador

Um concurso pela internet vai definir o parceiro do cantor Will.i.am, líder do Black Eyed Peas, durante a apresentação dele no Carnaval de Salvador, no dia 8 de março (terça-feira).

Os internautas vão poder escolher entre Beto Barbosa, Tuca Fernandes, (vocalista do Jammil e Uma Noites) e o cantor Buchecha. Os três serão representados, respectivamente, por uma vitrola, uma guitarra e um iPod.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A votação será feita pelo Facebook, Twitter e pelo site da Skol, que patrocina o bloco de Will.i.am.

A votação acontece de 16 a 25 de fevereiro e o resultado sai no dia 28. O bloco, que praticamente encerra o Carnaval de Salvador, sai no Circuito Barra-Ondina.