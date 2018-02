Internautas lamentam nas redes sociais a morte de Emílio Santiago

A morte do cantor Emílio Santiago, de 66 anos, nesta manhã, no Rio de Janeiro, está gerando muitos comentários nas redes sociais. O nome do cantor subiu rapidamente aos Trending Topics (lista de assuntos mais comentados no momento) no Twitter. Por volta das 8h15, "Emílio Santiago" já era o sétimo assunto mais falado nos Trending Topics em todo o mundo.

Entre os internautas, Ely Almeida (@ElyAlmeida) e Frann Jr. (@caipiraurbanoFJ) disseram que Emílio marcou a geração e embalou a juventude deles. Renato Luis Trindade (@renatoltrindade) lembrou uma das músicas mais famosas do cantor, Saygon. "Quem nunca mandou um Saygon no karaoke?", disse.

Um dos primeiros famosos a falar no Twitter sobre a morte de Emílio Santiago foi o também cantor Ed Motta (@EdMotta). "O maior cantor do Brasil Emilio Santiago partiu para o plano espiritual. Nos céus ele sempre esteve é um gigante. Que tristeza meu Deus", postou, às 8h, obtendo 44 retweets até as 8h30.