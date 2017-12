Integrantes do grupo britânico Viola Beach morrem em acidente

Os quatro membros da banda britânica indie Viola Beach e seu representante morreram em um acidente rodoviário na Suécia - informaram, neste domingo, 14, os parentes das vítimas.

"Podemos confirmar que nosso filho Craig e os quatro integrantes do grupo Viola Beach sofreram um acidente fatal nas primeiras horas de domingo", indicou a família do agente do grupo, Craig Tarry, em um comunicado.

Horas antes, a Polícia sueca havia anunciado a morte de cinco pessoas, todas britânicas, em um acidente. As autoridades britânicas confirmaram a morte dos cinco homens, entre 20 e 35 anos.

Os cinco morreram quando seu carro se chocou contra uma barreira e caiu em um canal em Södertälje, um distrito do sul Estocolmo, a capital sueca.

Aparentemente, o veículo chegou a uma ponte em alta velocidade quando a mesma, que havia sido aberta para que um navio passasse, ainda não estava completamente fechada.

"Segundo as primeiras constatações da investigação, as barreiras e os sinais luminosos funcionavam corretamente", indicou Towe Hägg, porta-voz da Polícia sueca.

O grupo, proveniente de Warrington (noroeste da Inglaterra), havia-se apresentado na noite de sexta-feira em Norrköping (centro da Suécia), durante o festival "Where's the Music", e planejava voltar para o Reino Unido no dia seguinte para um show em Guildford (sul).