Integrantes do Coldplay se transformam em macacos em novo clipe

O Coldplay divulgou nesta sexta-feira, 27, no Facebook, o clipe da música Adventure of a lifetime, primeiro single do disco A head full of Dreams.

No vídeo, os integrantes da banda se transformam em macacos, criados digitalmente com os próprios movimentos dos músicos. Os músicos andam pela floresta onde encontram instrumentos musicais

O novo álbum, que será lançado no dia 4 de dezembro, tem participações confirmadas de Gwyneth Paltrow, Beyoncé, Blue Ivy, filha de Beyoncé com Jay Z.

Até Barack Obama vai participar do disco. Em entrevista ao The Sun que Obama participará da faixa-título do disco. O presidente não irá para o estúdio. Será usado um trecho de Obama cantando Amazing Grace durante o funeral do senador e pastor Clementa Pinckney.

No Brasil. Na última sexta-feira, o Coldplay anunciou as datas da turnê A Head Full Of Dreams Tour na América Latina. Entre os 20 shows confirmados, dois serão realizados no Brasil em abril. A última passagem da banda britânica havia sido em 2011, no Rock in Rio.

Em São Paulo (no Estádio Allianz Parque), os britânicos se apresentam no dia 7 de abril, e no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã) no dia 10 de abril. Os ingressos vão de R$ 100 (meia-entrada na cadeira superior no Maracanã) a R$ 680 (inteira pista premium nos dois locais).

A venda começa no dia 10 de dezembro no site www.ticketsforfun.com.br, e a partir das 10h nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência - São Paulo/ Citibank Hall - Rio de Janeiro/ Metropolitan).