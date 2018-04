Integrante do Jonas Brothers pede namorada em casamento

O guitarrista Kevin Jonas, o mais velho dos irmãos que formam a banda Jonas Brothers, pediu sua namorada em casamento nesta quarta-feira, 1, informou a revista People.

Kevin, de 21 anos, foi à casa de Danielle Deleasa, em Nova Jersey, e pediu de joelhos que ela se tornasse sua esposa. O músico também deu a ela um anel de diamantes, cujo modelo desenhado por ele mesmo. "Ela disse sim. Repetiu o 'sim' umas 500 vezes seguidas, numa velocidade muito rápida", comentou Kevin.

"Ainda penso que estou sonhando", confessou a emocionada Danielle, uma antiga cabeleireira. O casal, que se conheceu nas ilhas Bahamas em 2007, ainda não marcou a data do casamento.

Os irmãos Joe e Nick, que formam o Jonas Brothers ao lado de Kevin, expressaram sua alegria por ter um novo membro na família. "Felicidades, irmão mais velho... Dani, bem-vinda à família, não conseguimos esperar para que se junte a nós na estrada", disseram os dois na rede social "Twitter".

Roqueiros do bem

O grupo, formado pelos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, é hoje um dos maiores sucessos entre garotos e garotas no início da adolescência. Os meninos começaram a frequentar as paradas após o lançamento do primeiro álbum, It's About Time, no começo de 2006.

Mas os irmãos não têm fãs apenas por causa do som. Eles lideram a turma dos novos roqueiros do bem, com uma postura que inclui anel de castidade e zero de álcool no sangue. Um fator a mais que leva adolescentes a seguirem o trio, que surgiu há pouco tempo e já soma números impressionantes: 12 milhões de cópias de seus álbuns vendidas em todo o mundo. Em maio, o grupo veio ao Brasil e reuniu 35 mil fãs no Morumbi.