Inscrições para 3º Musique terminam sexta

As inscrições para a 3ª edição do Prêmio Musique terminam nesta sexta-feira. Aqueles que quiserem se tornar parceiros do roqueiro Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, devem criar uma música para a letra inédita de Dinho, Alguém, e enviar a gravação em MP3 pelo site do concurso. Além de se tornar parceiro musical de Dinho, o vencedor irá concorrer com outros quatro ganhadores de outras edições do Musique para fazer uma apresentação no festival Rock in Rio, em setembro de 2011.

Para chegar ao vencedor desta edição, um júri presidido pelo pianista Amilton Godoy, do Zimbo Trio, escolhe primeiro quatro finalistas. A roqueira Pitty é a jurada convidada deste 3º Musique. Uma votação online é aberta para que o público escolha o quinto nome. Esses cinco escolhidos são enviados ao próprio Dinho para que ele decida qual seu parceiro ideal. A música vencedora será regravada no Estúdio Mosh, um dos melhores do País, ganhará um clipe produzido pela empresa Jotaeme, especializada em captação digital, e entrará na programação das rádios Eldorado AM e FM. A TV Estadão exibirá entrevista com o compositor vencedor e o Caderno2+Música fará matérias para apresentá-lo ao público. Todas as instruções aos interessados estão na página do concurso.