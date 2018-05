Início das vendas para o show de Eric Clapton em São Paulo tem data divulgada

SÃO PAULO - A empresa responsável pela produção dos shows de Eric Clapton no Brasil anunciou que os ingressos para a apresentação do guitarrista em São Paulo poderão ser adquiridos a partir do dia 19 de julho.

Em seu site oficial, a XYZ Live divulgou ainda que as entradas para o show no Rio de Janeiro, dia 9 de outubro no HSBC Arena estarão disponíveis a partir do dia 16 de julho. O show em São Paulo está marcado para o dia 12 do mesmo mês, no Estádio do Morumbi.

Em sua última passagem pelo Brasil, há dez anos, o músico lotou o Pacaembu com a turnê do disco Reptile (2001). Agora, o repertório deve mostrar canções de Clapton (2010), seu álbum mais recente, além de, é claro, seus principais clássicos espalhados em mais de 40 anos de carreira.