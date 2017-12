Ingressos para ver RBD em SP só em sessão matinê As duas apresentações que o sexteto mexicano RBD fará na capital paulista, na última semana de abril (dias 26 e 27), já estão com ingressos esgotados. Há entradas apenas para a matinê marcada para o dia 27, às 15 horas. A turnê brasileira do disco Celestial começa no dia 25, em Porto Alegre. Na seqüência, passa por São Paulo para depois seguir para Brasília (dia 28) e Criciúma (29). A abertura dos shows deve ser feita pelo cantor e ator Diego Gonzáles, de 15 anos, que também abriu a turnê anterior da banda pelo Brasil. Ele ganhou fama a partir do reality show infantil Código Fama 01 e estourou com o personagem Rocco em Rebelde. O sexteto formado por Anahí, Dulce Maria, Maite, Christopher, Christian e Alfonso fez uma longa turnê pelo País em 2006 que começou em setembro, em Manaus. O encerramento das apresentações - um total de 14 - aconteceu no Rio de Janeiro, em outubro. A segurança foi a grande questão que envolvia a turnê pois, no início do ano passado, uma pequena aparição pública do RBD em um supermercado da zona sul de São Paulo causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 outras feridas. Recentemente chegou às lojas o DVD RBD Live in Rio, que registra a passagem do grupo pelo Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã.