Ingressos para ver Paul McCartney estão esgotados

Os ingressos para os dois shows de Paul McCartney no estádio do Morumbi, em São Paulo, já estão esgotados, segundo divulgaram os organizadores do espetáculo. A produtora DC Set Promoções, de Dody Sirena (que também é empresário do cantor Roberto Carlos), promove três shows do cantor e compositor no Brasil, além de dois concertos na Argentina. Paul toca com sua banda no dia 7 de novembro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em seguida, vai à Argentina - ele canta no Estádio do River Plate nos dias 10 e 11 de novembro, em Buenos Aires. Depois, retorna ao Brasil para shows nos dias 21 e 22, em São Paulo, no Estádio do Morumbi.

Esta será a terceira passagem de Paul McCartney pelo Brasil. A primeira ocorreu em abril de 1990, quando ele lotou o estádio do Maracanã em duas noite e bateu recorde de público em um show pago, com 184 mil pessoas. Em 1993 fez um show no Pacaembu, em São Paulo, e na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aos 68 anos, Paul McCartney continua muito bem disposto, excursionando pelo mundo. Os shows com a banda que já o acompanha desde o início da década contam com vasto repertório de músicas dos Beatles, Wings (seu grupo nos anos 70) e carreira solo. São 36 músicas em mais de duas horas de apresentação.