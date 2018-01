Ingressos para turnê de Taylor Swift nos EUA acabam em 2 minutos

Todos os ingressos postos à venda na sexta-feira para os 15 shows da turnê Fearless da cantora de 19 anos foram vendidos em "questão de minutos". Os quatro shows na região de Nova York foram os que acabaram mais rápido, disseram seus representantes.

Swift, a artista norte-americana que mais vendeu em 2008, fará 37 shows nos Estados Unidos e no Canadá em 2010 e outros sete na Austrália a partir de fevereiro.

A estrela adolescente, cujos sucessos incluem "You Belong with Me" e "Love Story", viu sua popularidade aumentar desde setembro, quando o rapper Kanye West arruinou seu discurso de agradecimento durante a entrega do prêmio de melhor vídeo no MTV Video Music Awards.

Na premiação, West defendeu que o troféu deveria ter sido concedido à cantora Beyoncé.