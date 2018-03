Ingressos para tributo a Michael Jackson custarão até R$ 1.400

As entradas para o show em tributo ao cantor americano Michael Jackson que será realizado em 26 de setembro no Palácio de Schönbrunn, em Viena, custarão entre 63 e 518 euros (de mais de R$ 150 a quase R$ 1.300), informaram nesta quinta-feira, 20 os organizadores do evento.

As entradas se dividem em oito categorias: o preço dos lugares em pé variam de acordo com a maior ou menor visibilidade, de 63 a 212 euros. Já as poltronas custarão entre 278 e 518 euros.

Embora o site dos organizadores da apresentação, chamado de "O Tributo", ainda informe o nome dos artistas que se apresentarão, os preços já foram informados. Maiores detalhes sobre o programa serão apresentados pelo organizador do evento, o austríaco Georg Kindel, no final do mês, em Viena.

A iniciativa para o show em Viena é de Jermaine Jackson, um dos irmãos mais velhos de Michael, e o evento deve ser transmitido para todo o mundo.