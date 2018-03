Ingressos para shows do The Killers já estão à venda

A venda de ingressos para os shows da banda americana The Killers no Brasil começa nesta segunda-feira, 10. Serão duas apresentações, uma em São Paulo, no dia 21 na Chácara do Jockey, e outra no Rio de Janeiro, no dia 24 no HSBC Arena. Em 2007, o The Killers realizou três concertos no País, como uma das principais atrações do Tim Festival.

As vendas estão sendo feitas pelo site www.livepass.com.br ou pelo telefone 4003-1527 para ambos os estados. Em São Paulo, os ingressos antecipados podem ser comprados também na bilheteria montada no Morumbi Shopping e têm preços que variam de R$ 200 (R$ 100 meia entrada) e R$ 350 (R$ 175). Já no dia do show, as entradas serão vendidas somente na bilheteria montada da Chácara do Jockey.

No Rio, os ingressos podem ser comprados nos quiosques da Americanas.com e na Modern Sound. Os preços vão de R$ 100 a R$ 350. Estudantes, idosos, professores da rede pública e aposentados pagam meia-entrada diante da apresentação de documentos em ambos os shows.

Formado pelo vocalista Brandon Flowers, pelo baixista Mark Stoermer, pelo guitarrista Dave Keuning e pelo baterista Ronnie Vannucci, o The Killers, quarteto originário de Las Vegas, já recebeu sete indicações ao Grammy. O grupo lançou quatro álbuns: "Hot Fuss" (2004), "Sam's Town" (2006), "Sawdust" (2007) e "Day & Age" (2008). Apenas o álbum Sam's Town vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo