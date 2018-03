Ingressos para shows do The Killers já estão à venda

A empresa responsável pela venda de ingressos para os shows da banda The Killers no Brasil anunciou nesta quinta-feira, 6, que as entradas para as apresentações de novembro em são Paulo e no Rio de Janeiro já podem ser adquiridas.

Para o show de São Paulo, que será realizado na Chácara do Jockey, haverá apenas uma bilheteria para a compra antecipada de ingressos, no Morumbi Shopping (Avenida Roque Petroni Júnior, 1089, Loja 46 - Brooklin). No dia do show, 21 de novembro, o único ponto de venda será a própria Chácara do Jockey (Avenida Pirajussara, sem número, altura do nº 5100 da Avenida Francisco Morato - Butantã).

Os preços das entradas vai de R$ 200 a R$ 300, sendo que estudantes, aposentados, idosos com mais de 65 anos e professores da rede pública estadual paga meia-entrada mediante apresentação de documentos.

No Rio, o The Killers tocam na HSBC Arena (Avenida Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca) no dia 24 e os ingressos podem ser adquiridos nos quiosques das Americanas.com nos shoppings Barra (Av. das Américas, 4666, 2º Andar - Barra da Tijuca), Norte Shopping (Av. Dom Helder Câmara, 5332) e Niterói Plaza Shopping (Rua XV de Novembro, 8), em Ipanema (R. Visconde de Piarajá, 142/146), no Leblon (Avenida Ataulfo de Paiva, 204) e na Rua do Ouvidor, 175.

As entradas para o show no Rio têm preços que variam dos R$ 100 aos R$ 300.

Tanto para Rio quanto para São Paulo, os ingressos também podem ser adquiridos pelo site www.livepass.com.br ou pelo telefone 4003-1527.