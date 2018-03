Ingressos para shows de Roger Waters começam a ser vendidos nesta semana

SÃO PAULO - Foram divulgadas nesta quarta-feira, 26, as datas das vendas e valores dos ingressos para os shows do ex-Pink Floyd Rogers Waters no Brasil.

A turnê The Wall, mesmo nome da obra prima da banda de Waters, passará por Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo em março de 2012, após apresentações do músico pela Austrália, Nova Zelândia, Chile e Argentina.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos começam a ser vendidos primeiro para São Paulo, entre os dias 28 e 30 de outubro, depois no Rio e em Porto Alegre, entre 29 e 31, e novamente para São Paulo (que terá duas apresentações), entre 1 e 3 de novembro, em caráter de pré-venda. Para o público geral, as entradas ficarão disponível no dia 31 em São Paulo e 1 de novembro para Rio de Janeiro e Porto Alegre, no site da Tickets for Fun. Os valores variam entre R$ 90 e R$ 900.

No ano passado, Waters apresentou o show feito pelo Pink Floyd nos anos 80 nos Estados Unidos e na Europa. O custo estimado para a produção do cenário do espetáculo, que conta com um paredão de 11 metros de altura, é de US$ 15 milhões.

ROGER WATERS NO BRASIL

TURNÊ THE WALL

Porto Alegre

25 de março de 2012

Estádio Beira Rio

Pré-venda: 29/10 a 31/10

Público geral: 1/11

Ticketsforfun.com.br

Ingressos de R$ 180 a R$500

Rio de Janeiro

29 de março de 2012

Engenhão

Pré-venda: 29/10 a 31/10

Público geral: 1/11

Ticketsforfun.com.br

Ingressos de R$ 90 a R$600

São Paulo

31 de Março de 2012

Estádio do Morumbi

Pré-venda: de 28/10 a 30/10

Público geral - 31/10

Ticketsforfun.com.br

Ingressos de R$ 90 a R$ 900

31 de Março de 2012

Estádio do Morumbi

Pré-venda: de 01/11 a 03/11

Público geral - 04/11

Ticketsforfun.com.br

Ingressos de R$ 90 a R$ 600