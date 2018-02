Ingressos para shows de Eric Clapton no Brasil têm preços divulgados

SÃO PAULO - Foram divulgados nesta sexta-feira, 8, os preços dos ingressos para os três shows que o músico britânico Eric Clapton fará no Brasil, em outubro deste ano. As apresentações, que acontecem em Porto Alegre (6/10), Rio (9/10) e São Paulo (12/10), encerram o intervalo de uma década sem shows no País.

Em sua última passagem pelo Brasil, em 2001, o músico lotou o Pacaembu com a turnê do disco Reptile (2001). Agora, o repertório deve mostrar canções de Clapton (2010), seu álbum mais recente, além de, é claro, seus principais clássicos espalhados em mais de 40 anos de carreira.

Clientes Ourocard, em Porto Alegre e São Paulo, poderão comprar seus ingressos em período de pré-venda - em 22 de julho e 12 de julho, respectivamente. As vendas para o público em geral começam também neste mês: em Porto Alegre, os ingressos começam a ser vendidos dia 29 de julho; em São Paulo, 19 de julho; no Rio, dia 16 de julho.

Mais informações sobre pontos de venda físico e compras online poderão ser acessadas em breve pelo site www.livepass.com.br.

* Porto Alegre

FIERGS

6 DE OUTUBRO

Cadeira Ourocard R$ 550

Pista Premium R$ 300

Pista R$ 180

Camarote R$ 400

VIP Lounge R$ 700

* Rio de Janeiro

HSBC ARENA

9 DE OUTUBRO

Cadeira Premier R$ 950

Cadeira Vermelha R$ 720

Cadeira Roxa R$ 600

Cadeira Azul R$ 560

Cadeira Branca R$ 480

Cadeira Rosa R$ 480

Cadeira Amarela R$ 420

Cadeira Verde R$ 340

Cadeira Laranja R$ 280

Nível 1 R$ 420

Nível 3 R$ 240

Camarote R$ 720

* São Paulo

ESTÁDIO DO MORUMBI

12 DE OUTUBRO

Cadeira Ourocard R$ 650

Cadeira Setor A R$ 500

Cadeira Setor B R$ 400

Cadeira Setor C R$ 300

Cadeira Setor D R$ 250

Cad Inferior A R$ 350

Cad Inferior B R$ 350

Cad. Coberta Azul R$ 380

Cad. Coberta Vermelha R$ 380

Cad. Coberta Laranja R$ 380

Cad. Premium Azul R$ 400

Cad. Premium Laranja R$ 400

Arq. Especial R$ 180

Arq. Azul R$ 140

Arq. Laranja R$ 140

Arq. Vermelha R$ 140