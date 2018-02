Ingressos para shows de Belle & Sebastian já estão à venda

Os ingressos para os shows que o grupo Belle & Sebastian faz no Brasil já estão à venda. Em São Paulo, a apresentação acontece no dia 10 de novembro, na Via Funchal, com entradas de R$ 180 a R$ 250. A venda acontece pela internet, no http://www.viafunchal.com.br/, ou nas bilheterias da casa de shows. No Rio, a banda toca no Circo Voador, no dia 12, com ingressos a R$ 100 para quem doar um quilo de alimento ou um livro usado, à venda pelo site http://www.ingresso.com.br/.

O show na capital fluminense acontece graças aos esforços de fãs, que arrecadaram dinheiro em ações pela internet e bancaram o cachê da banda.

Dez anos depois do lançamento de seu álbum de estréia, Tigermilk, 2010 a banda voltou ao estúdio, escrevendo novas canções e arranjos. As novas músicas foram gravadas entre abril e maio, antes do grupo embarcar para um número seleto de shows ao redor do mundo.

Em setembro, o Belle & Sebastian lançou o disco "Write about love", com download gratuito e trechos de músicas inéditas, que provavelmente estarão incluídas no show.

O grupo escocês se apresentou pela primeira vez no País no Free Jazz Festival, em 2001, quando tocaram "A Minha Menina", música de Jorge Ben Jor que ficou famosa nos EUA graças ao Mutantes.

Belle & Sebastian

São Paulo - 10 de novembro, 22h. Via Funchal (Rua Funchal, 65 - Vila Olímpia). Pista Premium (em pé): R$ 250; pista: R$ 180; mezanino: R$ 200; camarote: R$ 250. Vendas no site http://www.viafunchal.com.br/ ou nas bilheterias da Via Funchal, das 12h às 22h (de segunda à Domingo. Informações: (11) 3846-2300

Rio de Janeiro - 12 de novembro, 23h. Circo Voador (Rua dos Arcos, s/n° - Lapa). R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada com doação de 1kg de alimento ou livro usado). Vendas no site http://www.ingresso.com.br/