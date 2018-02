Ingressos para show de Rob Halford em SP estão quase esgotados

A vinda de Rob Halford, vocalista do Judas Priest, ao Brasil, promete. Segundo a produção do show, os ingressos estão praticamente esgotados. A apresentação acontece no dia 24 de outubro, no Carioca Club, em São Paulo

O cantor divulga o seu mais novo trabalho solo "Halford IV - Made Of Metal". Acompanhado de Roy Z (guitarra), Metal Mike Chlasciak (guitarra), Mike Davis (baixo) e Bobby Jarzombek (bateria), o vocalista traz repertório cheio de clássicos do heavy metal.

Antes de tocar no Brasil, Halford excursiona pelo Japão e deve dividir uma turnê pelos Estados Unidos em novembro e dezembro com Ozzy Osbourne.

As últimas unidades estão à venda a R$ 120 (pista) e R$ 200 (camarote), pela internet (http://www.ticketbrasil.com.br/halford.html), na bilheteria do Carioca Club ou na loja Rockland (Galeria do Rock).

Halford IV - Made Of Metal - 24 de outubro, Carioca Club (Rua Cardeal Arcoverde, 2.899), às 20h. R$ 120 (pista) e R$ 200 (camarote). Pontos de venda: Rock Land (Rua 24 de Maio, 62, 1º Andar Loja 262) e na bilheteria do Carioca Club.