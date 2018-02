Ingressos para show de Paul McCartney em NY são revendidos a US$ 10 mil

NOVA YORK - A euforia para assistir ao show que o ex-beatle Paul McCartney dará nesta sexta-feira no estádio do New York Yankees fez com que os preços das entradas disparassem, levando o preço de uma cadeira na primeira fila a ser vendido por cerca de US$ 10 mil na internet.

O músico cantará pela primeira vez na casa da popular equipe de beisebol nova-iorquina, embora em 1965 já tenha tocado em um grande estádio de Nova York junto aos Beatles. O show foi no Shea Stadium, do Mets, e contou com 55 mil espectadores.

Sozinho, o músico britânico cantou novamente em 2009 no estádio do Mets, mas desta vez será a casa do New York Yankees que acolherá Paul, que com esse show dá início a uma turnê que o levará a estádios de Estados Unidos e Canadá.

A expectativa de seus fãs, que o levou a marcar um segundo show no estádio nova-iorquino no sábado, fez com que os preços das entradas dos melhores lugares passassem a ser revendidos na internet a preços exagerados. O site "ticketnetwork" chegou a oferecer entradas na primeira fila por US$ 9.215 cada. Esse valor difere muito do original, que custava entre US$ 34 e US$ 279,5. No entanto, eles foram esgotados rapidamente.

As autoridades de Nova York decidiram ampliar o serviço das linhas de metrô que levam ao estádio, localizado no bairro do Bronx.