Ingressos para show de McCartney se esgotam na Argentina

Em um só dia foram vendidos todos os ingressos para os shows que o ex-Beatle Paul McCartney fará nos dias 10 e 11 de novembro no estádio Monumental de Buenos Aires dentro da turnê Up and Coming Tour 2010, informou a produtora do espetáculo.

As entradas, cujos preços vão desde os 200 pesos (cerca de 50 dólares) até 6.400 pesos (1.600 dólares), uma cifra recorde para um concerto na Argentina, se acabaram depois de quase duas horas de começarem a serem vendidas na terça-feira, 19, indicou a nota da produtora Time for Fun após o alerta de ter detectado "grande quantidade" de ingressos falsos.

Tais fraudes tem sido cometidas pela web e "nas ruas", informou a produtora, além de lembrar que em outros shows de McCartney, "foram registradas mais de 300 queixas de pessoas que se apresentaram" com boletos falsificados "que haviam comprado de boa fé".

Na noite de segunda-feira, 18, na véspera da abertura das bilheterias, uma multidão de fanáticos de McCartney havia acampado na noite da segunda-feira em torno do estádio Monumental, do River Plate, na zona norte da capital argentina, onde se calcula que cerca de 80 mil pessoas ovacionaram o ex-Beatle.

O músico nasceu há 68 anos em Liverpool (Inglaterra) e voltará a atuar na Argentina após 17 anos en uma turnê de promoção de seu novo álbum, lançado em março.