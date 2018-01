Ingressos para show de Mariah Carey em São Paulo estão à venda

Após o anúncio do show da pop star Mariah Carey no Brasil, foram divulgados os valores dos ingressos para a apresentação em São Paulo, que será no Allianz Parque, em 1º de novembro. Os ingressos variam de R$ 650 a R$ 2.500.

Na sequência, cantora se apresentará em Curitiba (3/11) e Porto Alegre (4/11), com a turnê de The Sweet Sweet Fantasy.

SÃO PAULO

1º de novembro, 21h

Allianz Parque. Avenida Francisco Matarazzo, 1.705

Cadeira Premium

Preço Único R$ 2.500

Setor 1 - Impar

Inteira R$ 1.500/ Meia R$750

Setor 1 - Par

Inteira R$ 1.500/ Meia R$750

Setor 2 - Impar

Inteira R$ 1.300/ Meia R$650

Setor 2 - Par

Inteira R$ 1.300/ Meia R$650

Setor 3 - Impar

Inteira R$ 850/ Meia R$425

Setor 3 - Par

Inteira R$ 850/ Meia R$425

Setor 4 - Impar

Inteira R$ 650/ Meia R$325

Setor 4 - Par

Inteira R$ 650/ Meia R$325

Ingressos: www.ingressorapido.com.br

Valores das outras apresentações serão divulgados em outra data.

CURITIBA

4 de novembro, 21h

Pedreira Paulo Leminski. R. João Gava, 970

PORTO ALEGRE

5 de novembro, 21h

Estádio Beira-Rio. Av. Padre Cacique, 891 - Praia de Belas