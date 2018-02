Ingressos para show de Eric Clapton no Rio estão esgotados

SÃO PAULO - Os ingressos para o show de Eric Clapton no Rio, no dia 9 de outubro, já estão esgotados. As entradas, que foram colocadas à venda no sábado, 16, foram vendidas em pouco mais de dois dias. De acordo com a XYZ Live, já está em fase de negociação a possibilidade de o músico fazer uma apresentação extra na cidade.

As apresentações, que acontecem em Porto Alegre (6/10), Rio (9/10) e São Paulo (12/10), encerram o intervalo de uma década sem shows no País. Em sua última passagem pelo Brasil, em 2001, o músico lotou o Pacaembu com a turnê do disco Reptile (2001). Agora, o repertório deve mostrar canções de Clapton (2010), seu álbum mais recente, além de, é claro, seus principais clássicos espalhados em mais de 40 anos de carreira.

Mais informações sobre pontos de venda físico e compras online podem ser acessadas pelo site www.livepass.com.br.