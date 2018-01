Ingressos para show de Ariana Grande por vítimas de Manchester se esgotam em minutos

Os ingressos para um show de vários astros da música em benefício das vítimas do ataque a bomba em Manchester se esgotaram apenas minutos depois de serem postos à venda nesta quinta-feira, 1.

O show "One Love Manchester" terá como principal atração a cantora norte-americana Ariana Grande, cuja apresentação na cidade do norte da Inglaterra no dia 22 de maio foi alvo de um homem-bomba que matou 22 pessoas e feriu 116.

Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Take That e Black Eyed Peas também irão se apresentar no campo de críquete Emirates Old Trafford, no domingo.

Os fãs que estavam no show anterior de Ariana terão direito a ingressos gratuitos para o próximo espetáculo, que será transmitido ao vivo na televisão britânica. A renda dos ingressos irá para o Fundo de Emergência Nós Amamos Manchester, criado para ajudar as famílias enlutadas e as vítimas do ataque.

Em um comunicado no qual anunciou o show beneficente, Ariana disse esperar "homenagear aqueles que perdemos, seus entes queridos, meus fãs e todos os afetados por esta tragédia".