Ingressos para Rolling Stones em São Paulo continuam à venda

Faltando pouco mais de uma semana para o primeiro show dos Rolling Stones em São Paulo, no Estádio do Morumbi, ainda há ingressos disponíveis para as duas apresentações do quarteto liderado por Mick Jagger na cidade. As entradas são para o setor superior III, e custam R$ 600. Na atual turnê, o grupo interpreta Start Me Up, Sympathy For The Devil e, claro, Satisfaction. Os Titãs abrem as noites.

No Brasil, o primeiro show será no Maracanã, dia 20. Após os shows de São Paulo, eles fecham a turnê brasileira em Porto Alegre, no dia 2 de março. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tickets For Fun.