Ingressos para o SWU começam a ser vendidos nesta segunda-feira

SÃO PAULO - Os ingressos para o festival SWU, que acontece em 12, 13 e 14 de novembro, começaram a ser vendidos nesta segunda-feira, 11, pelo site da Ingresso Rápido, por telefone e em pontos de venda oficiais.

As entradas para cada dia isolado custam R$ 210 e o pacote para os três dias de shows, R$ 535,50, para o setor Pista, até o dia 29 de agosto. Depois os preços sobem 15%.

Nos pontos de venda, não será cobrada taxa de conveniência. Ingressos de meia-entrada estarão disponíveis em todos os lotes e não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

A venda de ingressos para Camping e para o Pacote Vip será separada da venda para os espetáculos de música e começam somente em agosto. A data ainda não foi divulgada.

Nove atrações, entre as 70 previstas, já foram reveladas pela organização do evento. Sonic Youth, Snoop Dogg, Black Eyed Peas, Damien 'Jr Gong' Marley, Peter Gabriel com a New Blood Orchestra, Megadeth e os DJs Sven Vät, Frankie Knucles e James Murphy virão para o Start With You.

SWU Music & Arts Festival 2011

12, 13 e 14 de Novembro

Paulínia - São Paulo

Ingressos:

Por dia:

1º lote: R$ 210,00 inteira / R$ 105,00 meia

Passaporte Pista (preço para 3 dias)

1º Lote: R$ 535,50 inteira / R$ 267,75 meia

Ingresso Rápido: http://www.ingressorapido.com.br/

Fone: 4003-1212