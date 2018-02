Ingressos para o show do Red Hot Chili Peppers começam a ser vendidos à meia noite

Marcada para 21 de setembro no Anhembi, a apresentação da banda deverá ser focada no material do novo disco, I´m With You, com lançamento previsto para o final de agosto.

A última passagem do Red Hot pelo Brasil foi em 2002, durante a turnê do álbum By The Way, lançado no mesmo ano. O grupo volta ao Brasil com uma alteração em sua formação: o guitarrista John Frusciante deixou a banda em 2009 e foi substituído pelo amigo e colaborador frequente Josh Klinghoffer.